Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Frage, in wie vielen Stimmbezirken die Bundestagswahl 2021 in Berlin wiederholt werden muss, wird voraussichtlich nicht mehr im August fallen.

Das geht nach rbb-Informationen aus einer E-Mail der Landeswahlleitung an die Berliner Kreiswahlleiter und Bezirkswahlämter hervor. In der E-Mail werden die Bezirke gebeten, zu überprüfen, ob der Beschluss des Bundestages, die Wahl in 432 Stimmbezirken zu wiederholen, tatsächlich umgesetzt werden kann. Das Ergebnis soll bis Ende August übermittelt werden.