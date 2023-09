realistics imwunderland Freitag, 01.09.2023 | 20:55 Uhr

Sehr geehrter Bahnnutzer, gut, dass es Sie gibt. Nur nicht alle, die in die Hauptstadt müssen/wollen, können das ohne ein Kfz zu benutzen. Der Kfz-Verkehr muss aus den Wohngebieten rausgehalten werden u. muss im Ring vorbei u. sich so in die benötigten Richtungen verteilen. Wenn man die vielen Pkws "B" von den BAB runterkriegen könnte, es wäre ein Segen. Nur hat das Autoland D auf den individ. NV gesetzt u.nicht auf großstädtischen ÖPNV. Auch die immerhin 283 T Einpendler aus Bbg tun das leider größtenteils mit*nem Kfz, was auch zu ändern wäre, gäbe es bereits die verlängerten U-Bahn-Abschnitte oder gar schon einen 2. S-Bahn-Ring. Aber leider sind wir immer noch nicht so weit. Dennoch bleibt eine funktionierende Entlastung aller mögl. Bedarfe an derTagesordnung, wobei ich mir wünschte, dass der ÖPNV Vorrang hat. Aber das Bundesautobahn-Amt ist eben immer noch eine starke Bastion.Reihen Sie sich ein in die Proteste, damit es bei dem 49EUR-Tuicket bleibt u. das ÖPNV-Netz wächst!