Volksbeobachter Sonntag, 24.09.2023 | 17:42 Uhr

Ich kenne mich mit der Rechtslage nicht aus. Alle städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin zusammen sind schon jetzt insgesamt mit 17 Milliarden € verschuldet. Interessanterweise war die "Neue Heimat" der SPD seinerzeit auch mit 17 Milliarden verschuldet, ehe sie an den Berliner Bäcker Hort Schiesser für eine DM verkauft wurde. Allerdings waren das damals 17 Milliarden DM Schulden. Die jetzigen Vereinbarungen scheinen nicht kostendeckend zu sein, der Schuldenberg wird weiter wachsen. Gibts da eigentlich eine Obergrenze und was passiert, wenn der Schuldenberg einen erklecklichen Anteil am gesamten Haushaltsvolumen des Landes Berlin erreicht?