Frank 01 Mittwoch, 27.09.2023 | 15:05 Uhr

Als der Brandenburger Innenminister am Montag in Forst weilte, herrschte entlang der A15 und in Forst eine gewaltige Kontrolldichte. Gestern war davon wieder nichts mehr zu sehen, Freie Fahrt für Schleuser.

Im Interview und auch sonst gern wird von ihm das Geröse aus Bayern wiederholt, an der Grenze zu Österreich würde kontrolliert. Ich habe die Grenze in den letzten 2 Wochen mehrfach passiert, in Mittenwald und am Achenpass, weit und breit keine Kontrollen zu sehen.