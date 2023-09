Die AfD erlebt ihr Allzeit-Hoch, aber die Programmatik der Rechts-Außen-Partei von einem "normalen" Deutschland scheint vielen unbekannt. Welche Normalität in Brandenburg Einzug hält, dafür haben all die anderen Parteien auch Verantwortung, meint Thomas Bittner.

Dreierkombinationen schaffen es bis zur Verkündung eines Koalitionsvertrags, sich mit einer gemeinsamen Überschrift an die Arbeit zu machen. Es sind Vernunftehen, keine Liebesheiraten. Im politischen Alltag dringen dann Streit und gegenseitige Blockaden nach außen. Das ist das Fatale.

In diesem Sommer stritt sich in Berlin die Ampel über das Heizungsgesetz, die Kindergrundsicherung oder das Wachstumschancengesetz. In Potsdams Kenia-Bündnis herrscht Uneinigkeit in der Koalition zur Forderung nach schärferen Grenzkontrollen, über die Kosten der Integration, das Tempo des Kohleausstiegs, zum Klimaplan oder zur Ernährungsstrategie.

Von den Unsicherheiten, die die Regierenden ausstrahlen, profitiert die Kraft, die gar keine Verantwortung trägt. Während die SPD mit 20 Prozent auf einem Allzeit-Umfragetief landet, erlebt die AfD mit 32 Prozent ihr Allzeithoch. Wäre das ein tatsächliches Wahlergebnis, könnte nur noch eine Viererkoalition gegen die AfD regieren. Mit erwartbaren Folgen: Die Uneinigkeit in der Regierung wäre größer denn je. Dass damit das Wahlvolk zufrieden wäre, kann man ausschließen. Ein Teufelskreis.