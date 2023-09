Wer nach weiteren Gründen für das derzeitige AfD-Hoch sucht, wird vor allem in der Bundespolitik fündig. Gefragt danach, was für sie in den vergangenen Tagen die wichtigsten politischen Themen waren, antworteten 27 Prozent der Befragten mit dem Heizungsgesetz und der Energiepolitik, gefolgt von Zuwanderung (19 Prozent), Ukraine-Krieg (14) und steigenden Preisen. Alles Themen, bei denen die Länder wenig bis keine Mitsprachemöglichkeiten haben.

Klassische Landesbereiche wie Bildung beschäftigten hingegen nur fünf Prozent der Befragten. Auch die Bedrohung durch den Klimawandel treibt nur elf Prozent der Befragten um.

Mit dem AfD-Hoch schließt sich Brandenburg der Entwicklung in anderen Bundesländern an. Im Juli lag die AfD in Thüringen in einer Umfrage des MDR bei 34 Prozent [mdr.de]. In Sachsen liegt die Partei bei 35 Prozent, wie Ende August eine Umfrage großer Tageszeitungen ergab. Auch in Thüringen und Sachsen finden nächstes Jahr im September Landtagswahlen statt, drei Wochen vor der Wahl in Brandenburg. Dazu kommt: In Brandenburg verlieren gleichzeitig die regierenden Parteien SPD, Grüne und CDU an Zuspruch.