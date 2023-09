Teichert Berlin Mittwoch, 13.09.2023 | 19:01 Uhr

Antwort auf Anni

Was ist bitte daran erschreckend ,daß versagen der jetzigen Regierung oder auch das versagen von Woidke,Platzeck und Stolpe bei Ihnen in Brandenburg?

Habe selber kurz da gelebt nur Lügen keine Ärzte oder ÖPNV und ich will kein Auto fahren lieber von unserem Geld in den Urlaub.