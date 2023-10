Eine Partei um Sahra Wagenknecht hätte das Potenzial, die Wähler-Basis für linke Politik erheblich zu erweitern, so King. Daher wolle er mithelfen, diese Partei aufzubauen. Alexander King gilt als enger Weggefährte von Sahra Wagenknecht. Er war mehr als 25 Jahre lang Mitglied der Berliner Linken. "Ich gehe aufgewühlt, aber ohne Wut und Zorn", so King. Sein Austritt aus der Linken sei überwiegend bundespolitisch motiviert.

Zugleich fordern sie King auf, sein Mandat zurückzugeben. Außerdem solle er seinen Austritt aus der Fraktion vorbereiten: "Wer in einem konkurrierenden Parteiprojekt Mitglied sein will, der kann nicht weiter Mitglied der Linksfraktion sein", sagte Schatz rbb|24.

Die Pläne der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht sorgen in der Mitgliederstatistik der Berliner Linken für ungewöhnlich viel Bewegung. Binnen einer Woche seien in Berlin 64 Menschen in die Linke eingetreten und 29 ausgetreten, berichtete die Nachrichrtenagentur DPA am Donnerstag. Beide Werte seien deutlich höher als üblich, habe demnach eine Sprecherin mitgeteilt.