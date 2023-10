"Meine Gedanken sind bei den Menschen in Israel, bei den Familien und Freunden, die jetzt um die Opfer trauern und mit den entführten Menschen bangen", so Wegner weiter. "Berlin steht in dieser schweren Stunde unverrückbar an der Seite Israels. Ich rufe aber auch alle Menschen in Berlin zur Besonnenheit und für ein friedliches Miteinander auf."

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) forderte, dass "der Terror und das Morden der Hamas sofort enden" müsse. "Meine volle Solidarität gilt Israel und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Wir stehen in diesen schweren Stunden fest an ihrer Seite", teilte Woidke am Samstagnachmittag mit.