Nach Großangriff der Hamas - Solidaritätsdemo für Israel am Sonntag vor Brandenburger Tor geplant

So 08.10.23 | 12:28 Uhr

Hunderte Menschen tot, mehr als 1.600 verletzt: Nach den Angriffen der Terrororganisation Hamas wurde das Brandenburger Tor aus Solidarität in den israelischen Nationalfarben angestrahlt. Am Sonntagnachmittag soll dort eine Soli-Kundgebung starten.

Demonstration in Solidarität mit Israel soll am Brandenburger Tor stattfinden

Israelische Flaggen an Reichstagsgebäude und Schloss Bellevue

Sorge über Ausweitung der Kämpfe im Nahen Osten

Verstärkung von Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in Berlin und Cottbus



Angesichts der massiven Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) zu einer Solidaritätsdemonstration in Berlin aufgerufen. Die Kundgebung soll am Sonntag um 14 Uhr vor dem Brandenburger Tor beginnen. Organisiert wird sie vom Jungen Forum der DIG, der Jüdischen Studierendenunion sowie vom jüdischen Verein Werteinitiative. Den Angaben der Veranstalter vom Samstag zufolge erwarten sie etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Demo soll bis etwa 15:30 Uhr stattfinden. Weitere Kundgebungen sind in mehreren deutschen Städten geplant, unter anderem in Köln, Düsseldorf und Halle. Am Berliner Reichstagsgebäude ist am Sonntag außerdem die israelische Flagge gehisst worden. Damit sollte Solidarität mit dem angegriffenen Staat ausgedrückt werden, wie ein Sprecher des Bundestages sagte. Seinen Angaben zufolge sollte die blau-weiße Israel-Flagge ab mittags auch am Sitz des Bundespräsidenten, dem Schloss Bellevue, und dem Kanzleramt wehen. Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), hatte bereits am Samstag veranlasst, dass das Brandenburger Tor aus Solidarität mit Israel in der Nacht zum Sonntag blau-weiß angestrahlt wird. Unterhalb der Quadriga des berühmten Denkmals war eine Projektion der israelischen Flagge mit Davidstern zu sehen. Wegner, der brandenburgische Ministerpräsident Woidke (SPD) und andere Spitzenpolitiker drückten Israel am Samstag ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus.

Unbekannte Zahl Geiseln entführt

Bewaffnete Hamas-Kämpfer waren am Samstagmorgen aus dem blockierten Gazastreifen am Samstag in nahe gelegene israelische Städte eingedrungen, unterstützt von einem Angriff mit Tausenden Raketen [tagesschau.de]. Dabei töteten sie mehrere Menschen und verschleppten eine unbekannte Zahl Soldaten und Zivilisten, darunter laut Medien auch Kinder, in den Gazastreifen. Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger betroffen sind. Das Militär begann daraufhin mit Gegenschlägen im Gazastreifen. Die israelische Armee und die Geheimdienste wurden von dem Großangriff offenbar völlig überrascht. Dieser muss monatelang geplant worden sein. In den Kämpfen seit Samstag kamen auf beiden Seiten bislang Hunderte Menschen ums Leben. In Israel berichteten Medien mit Stand Sonntagnachmittag von 300 Toten und mehr als 2.000 Verletzten. Durch die israelischen Luftangriffe seien im Gazastreifen 313 Palästinenser getötet und knapp 2.000 verletzt wurden, teilte das dortige Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Sorge über Ausweitung der Kämpfe im Nahen Osten

Zugleich wuchs die Besorgnis über eine Ausweitung der Kämpfe im Nahen Osten. Ein Sprecher der Hamas sagte der BBC offen, die Organisation habe direkte Unterstützung für den Angriff aus Iran erhalten. Eine weitere militante Gruppe, die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon, beschoss Sonntagmorgen von Norden her israelisches Grenzgebiet mit Raketen. Das teilte ein Sprecher der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) mit. Israelische Artillerie habe die Zone im Libanon, von der aus geschossen wurde, unter Feuer genommen. Die eng mit dem Iran verbündete Hisbollah übernahm die Verantwortung für den Raketenbeschuss. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee im Westjordanland wurden am Samstag in mehreren Orten sechs Palästinenser getötet, darunter ein 13 Jahre alter Junge, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Ein weiterer Mann wurde palästinensischen Angaben zufolge nach einem versuchten Messerangriff von israelischen Soldaten erschossen.

Pankower Jugendliche auf Gruppenreise in der Nähe von Gaza

Ganz in der Nähe der Angriffe im Süden Israels, in der Stadt Aschkelon, befand sich eine Austauschgruppe Jugendlicher aus dem Berliner Bezirk Pankow. Aschkelon liegt etwa 13 Kilometer entfernt von der nördlichen Grenze zu Gaza. Nach Angaben des organisierenden Vereins "Freundeskreis Berlin Pankow-Ashkelon" befinde sich die Gruppe mit Stand Samstag in Sicherheit. Zuvor berichtete der "Tagesspiegel". Der Leiter des Austauschs, Peter Wissmann, sagte rbb24 am Abend, allen sei bewusst gewesen, dass das kein Computer-Spiel war, sondern Ernst. Die Jugendgruppe verbrachte nach seinen Angaben sieben Stunden in einem Bunker unter ihrem Hotel. Später wurden sie in die Nähe von Tel Aviv gebracht. Dort fühlten sich die Kinder sicher, so Wissmann. Er hoffe, dass die Gruppe ihr geplante Rückreise nach Berlin noch am Sonntag antreten kann. Der Verein Freundeskreis engagiert sich seit 1994 im Austausch zwischen Aschkelon und Pankow. Noch vor einigen Wochen hätten sie eine Delegation Jugendlicher aus Aschkelon in Pankow begrüßt, teilte der Verein mit. Am Sonntag gab die israelische Armee bekannt, dass die Ortschaften im Grenzgebiet zu Gaza evakuiert werden. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet. Die Bundesregierung rät wegen der gegenwärtigen Kampfhandlungen dringend von Reisen nach Israel ab, mehrere Fluggesellschaften haben ihre Flüge vorübergehend eingestellt.

Verletzter Polizist nach Steinwurf auf Einsatzwagen in Neukölln

In Berlin gab es am Samstag mehrere Polizeieinsätze in Zusammenhang mit den Terrorangriffen auf Israel. Am Samstagnachmittag hatten Vertreter der israelfeindlichen Gruppe "Samidoun" auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln Süßigkeiten an Passanten verteilt, um die islamistischen Terrorangriffe auf Israel zu feiern. Die Polizei stellte die Identität mehrerer Männer fest und fertigte Strafanzeigen an. Am Abend gab es an der Ecke Sonnenallee / Reuterstraße laut Polizei eine spontane pro-palästinensische Kundgebung. Etwa 65 Menschen versammelten sich dort. Nachdem es zu israelfeindlichen Sprechchören gekommen sei, habe die Polizei die Kundgebung gegen 22 Uhr aufgelöst. Es gab mehrere Festnahmen, etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gegen ein Uhr morgens warfen Unbekannte in der Sonnenallee etwa fünf Kilometer weiter südlich des Ortes der Kundgebung Steine auf vorbeifahrende Polizeiwagen. Die Windschutzscheibe eines Einsatzfahrzeuges wurde schwer beschädigt, ein Beamter durch Glassplitter verletzt. Die Polizei sperrte daraufhin den Abschnitt der Sonnenallee und weitere Straßen rund um die nahe High-Deck-Siedlung und sicherte Spuren.

Berlin verstärkt Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen

Die Berliner Polizei hat den Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen inzwischen verstärkt, bestätigte eine Sprecherin dem rbb. Die Berliner Innensenatorin Spranger (SPD) teilte auf X, ehemals Twitter, mit: "Sämtliche Einsatzkräfte" seien "für die Lage sensibilisiert und die Streifentätigkeiten stadtweit intensiviert". Brandenburgs Polizei teilte mit, sie sehe derzeit keinen Anlass die Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen zu erhöhen. Eine Polizeisprecherin erklärte auf Anfrage von Antenne Brandenburg vom rbb am Sonntagmorgen, die Einsatzkräfte seien aber sensibilisiert worden. Sie wurden zudem gebeten mit Vertretern der jüdischen Gemeinden Kontakt aufzunehmen. Im akuten Fall könnten Objekte auch rund um die Uhr geschützt werden. Die Polizei in Cottbus kündigte an, verstärkt ein Auge auf die Synagoge in der Stadt sowie auf das Umfeld des Gebäudes zu haben. Das sagte ein Polizeisprecher auf rbb-Nachfrage am Sonntag. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Die jüdische Gemeinde Cottbus hat nach eigenen Angaben aktuell rund 430 Mitglieder.

