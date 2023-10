Auch an manchen Berliner Schulen zeigen Menschen Sympathie für den Hamas-Terror in Israel. Nun reagiert die Bildungssenatorin. Doch ihr Vorgehen sorgt auch für Widerspruch.

Die Schulen in Berlin können ab sofort härter gegen die "Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel" vorgehen. Dies teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag in einem Brief an alle Schulen mit.

"Jede demonstrative Handlungsweise oder Meinungsäußerung, die als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel oder Unterstützung der diese durchführenden Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah verstanden werden kann, stellt in der gegenwärtigen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar und ist untersagt", heißt es wörtlich in dem von Senatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) unterzeichneten Schreiben.