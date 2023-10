Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel mit vielen Hundert Toten hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für ein Verbot des palästinensischen Netzwerks Samidoun ausgesprochen. Zudem hat er ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland angekündigt, wie Scholz am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte.

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel gibt es erneut vielfach pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin. Einige Organisationen fielen dabei in der Vergangenheit bereits durch verfassungswidrige Taten auf, sie werden auch jetzt wieder beobachtet.

Der Verein Samidoun, der sich selbst Gefangenensolidaritätsnetzwerk nennt, hatte bereits am Samstag die Terrorattacke auf Israel bejubelt, indem es Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln verteilte. Die Gruppe hat in Berlin eine zweistellige Zahl an Mitgliedern.

Bereits am Montag sprach sich auch der Verfassungsschutzausschuss des Abgeordnetenhauses für ein Verbot der antisemitischen und israelfeindlichen Gruppe Samidoun aus. Seit zwei Jahren hätten die Aktivitäten deutlich zugenommen, sagte Michael Fischer, Leiter des Berliner Verfassungsschutzes, dem rbb.