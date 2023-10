Palästinenser in Berlin bangen um Angehörige in Gaza

Erst im vergangenen Sommer hat er seine Verwandten noch im Gazastreifen besucht, in Beit-Hanoun, im Nordosten, direkt an der Grenze zu Israel. Seine Kinder posierten für Familienfotos mit ihren Cousinen, vor Graffiti an Wänden, die übersetzt hießen: "Humanität".

Die israelische Luftwaffe bombardiert und beschießt als Reaktion auf den Hamas-Terror Ziele in Gaza, das trifft auch die Zivilbevölkerung. "Wenn ich schreibe, dann kommt eine Antwort nach zwei Tagen zurück. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Ängste. Das Bombardieren", sagt Nassar. Seine Verwandten seien in Schulen untergekommen, als Notunterkünfte. Ihre Häuser seien zerstört worden.

Nassar wurde in Gaza geboren, er lebt seit 30 Jahren in Deutschland und arbeitet als Gefäßchirurg. Beim Besuch in seiner Berliner Praxis am Donnerstag merkt man Nassar die Anspannung und Sorge an. Jetzt herrscht Krieg - und Mohammed Nassar versucht täglich mit seinen Geschwistern und seiner Mutter in Kontakt zu treten.

Ohnmacht, Trauer, gleichzeitig der unbändige Wille, zu helfen: So beschreiben Israelis in Berlin ihre Gefühlslage, wenige Tage nach den Terrorangriffen der Hamas auf ihr Heimatland. Im Verein "Zusammen.Berlin" versuchen sie, den Horror zu verarbeiten.

Etwa zwei Millionen Menschen leben in dem schmalen Küstenstreifen, mehr als die Hälfte davon in Flüchtlingslagern. Der gesamte Gaza-Streifen ist nur halb so groß wie Hamburg, gleichzeitig aber eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Sie ist nun komplett abgeriegelt, Nahrungsmittel, Strom, Treibstoff kommen nicht mehr hinein. Am Freitag forderte die israelische Armee die Bevölkerung auf, den Norden Gazas binnen kürzester Zeit zu evakuieren und in den Süden zu fliehen, weil Militäraktionen bevorstünden – voraussichtlich eine große Bodenoffensive [tagesschau.de].

Das betrifft laut UN etwa 1,2 Millionen Menschen, die Vereinten Nationen kritisieren die Evakuierung in einem so kurzen Zeitraum deshalb. Auch, weil Schwerkranke und Schwerverletzte in den Krankenhäusern dadurch in Lebensgefahr gerieten. "Wir werden die Attacken kontrollieren, damit sie sich bewegen können", sagte der israelische Armeesprecher am Freitag. Aber er fügte auch hinzu: "Es ist eine Kriegszone."

Berichten der UN zufolge soll die Hamas palästinensische Zivilisten daran gehindert haben, den Norden zu verlassen. Die Terrororganisation erklärte, es werde keine "Vertreibung" geben – wohl auch, weil sich die Hamas-Leute inmitten der Zivilbevölkerung sicherer vor Angriffen fühlen und diese bewusst dafür nutzen. Zivilisten werden in der Kosten-Nutzen-Rechnung der Terroristen zum Faustpfand. Menschen wie die Mutter von Hanadi T.