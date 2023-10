Berlin-Mitte - Jüdische Einrichtungen mit Molotow-Cocktails angegriffen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin-Mitte geworfen. Das Feuer konnte auf dem Gehweg gelöscht werden. Am Vormittag gab es einen weiteren Zwischenfall.

Auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin hat es in der Nacht zum Mittwoch einen versuchten Brandanschlag gegeben. Die Gemeinde Kahal Adass Jisroel schrieb auf der Plattform X [twitter.com], Unbekannte hätten zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung ihres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen. Die Polizei teilte mit, dass die zwei Unbekannten sich gegen 3:45 Uhr dem Gebäude zu Fuß näherten und die Flaschen warfen, bevor sie flüchteten. Ein Mitarbeiter des Objektschutzes konnte das auf dem Gehweg entstandene Feuer löschen. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de] berichtet.

Zweiter Vorfall vor Gebäudekomplex

Zudem bestätigte die Polizei einen zweiten Vorfall, der sich kurze Zeit später ereignete. Demnach kam ein 30-Jähriger während der polizeilichen Ermittlungen mit einem E-Scooter angefahren, warf den Roller weg und rannte auf das Gebäude zu. Er konnte von den Einsatzkräften gestoppt und festgegehalten werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und rief volksverhetzende und israelfeindliche Parolen. Nach einer Identitätsprüfung wurde er wieder freigelassen, gegen ihn wird nun ermittelt.



Der Zentralrat der Juden schreibt auf X [twitter.com] ebenfalls über die Vorfälle und erklärt, dass sich in dem Gebäude neben einer Synagoge eine Grundschule und eine Kita befinden. In einer Erklärung von Mittwochmittag ist die Rede von "psychischem Terror, der in konkrete Anschläge mündet".

Scholz will Sicherheit verstärken

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat verstärkte Sicherheitsvorkehrungen nach dem Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin angekündigt. "Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden", sagte Scholz am Mittwoch vor Journalisten bei einem Besuch in Kairo. Auch gewalttätige und mit antisemitischen Parolen begleitete Veranstaltungen seien nicht zu akzeptieren. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sowie Kulturminister Joe Chialo (beide CDU) planen um 15 Uhr einen Besuch in der Brunnenstraße. Wegner will außerdem am Donnerstag ab 10 Uhr eine Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus abgeben. Der rbb überträgt diese live.