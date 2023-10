Weniger Flüchtlinge aufnehmen wollen besonders viele Anhänger der AfD (92 Prozent) und der CDU (75 Prozent). Die Anhängerschaft der SPD ist gespalten: Etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) will weniger Flüchtlinge aufnehmen, etwas weniger als die Hälfte (46 Prozent) würde entweder so viele aufnehmen wie bisher (33) bzw. mehr als jetzt (13).

Diese Bewertungen entsprechen in etwa den Antworten auf eine vergleichbare Frage im November 2015. Im Vergleich zur Situation vor acht Jahren ist der Druck auf die Verwaltung durch Neuankömmlinge heute deutlich geringer. Damals wurden in Berlin Sporthallen beschlagnahmt, um Geflüchtete unterzubringen, Bundeswehrsoldaten wurden zur Registrierung herangezogen die Schlangen vor dem Lageso hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

2015 waren nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin 33.281 Asylanträge gestellt worden, 2022 lag dieser Wert nicht einmal bei der Hälfte (14.667), bis September 2023 kamen 12.920 Menschen hinzu. Allerdings hat sich der Anteil an Geflüchteten in der Stadt seitdem deutlich erhöht. Nach Angaben des Mediendienstes Integration lebten Anfang 2023 weitere 52.200 Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadt. Die Zahl der in Berlin gemeldeten Schutzsuchenden lag Ende 2015 noch bei 70.345, Ende 2022 waren es 179.265.