Für Jan Redmann (CDU) ist die Zukunft des "Carbon Capture and Storage" (CCS) eine Zukunftsfrage für die Brandenburger Wirtschaft. 100.000 gut bezahlte Industriejobs in Brandenburg hingen auch davon ab, ob den Unternehmen die schnelle und wirtschaftliche Transformation zu einer klimafreundlichen Produktion gelinge, sagt er am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Redmann zeigt sich überzeugt: Ohne die Abscheidung von CO2 und die anschließende unterirdische Lagerung ist das nicht zu schaffen.

Angesichts der immer weiter steigenden CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird nach kruzfristig realisierbaren Lösungen gesucht. CCS wird in der Strategie eine Rolle spielen. Nicht die Verpressung unter deutschem Festland zwar, denn alle Bundesländer, die dafür infrage kommen, haben das ausgeschlossen. Stattdessen könnte das CO2 nun in der Nordsee unter den Meeresgrund kommen. Alte norwegische Gas-Bohrlöcher sollen das überschüssige Gas aufnehmen.

Die Menschen fürchteten sich davor, was passieren könnte, wenn das verpresste CO2 doch nicht, wie versprochen, in den Gesteinsschichten verharren sollte. Vergiftetes Grundwasser wurde befürchtet, gar eine Leckage, die CO2 an die Oberfläche durchlassen und die Menschen ersticken lassen könnte. Das Projekt war in Brandenburg nicht zu realisieren.

Für viele Industriezweige wäre das entweder sehr lukrativ, weil CO2 perspektivisch sehr viel teurer werden wird, oder aber dringend nötig. Weil zum Beispiel in der Zementherstellung oder in der chemischen Industrie wichtige Prozesse zwingend CO2 produzieren, das sich kaum reduzieren lässt.

Dafür sollen Redmann zufolge bis zum Jahresende vom Bund auch Pipeline-Verläufe geplant werden, um das Klimagas von ostdeutschen Industriestandorten in den Norden zu leiten. Der Fraktionschef will, dass sich Brandenburg in diesen Prozess einschaltet, denn bislang führen alle geplanten Trassen an Brandenburg vorbei. "Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Brandenburg nicht den Anschluss verliert", so Redmann vor dem Parlament. Das Land brauche einen Anschluss an dieses Netz, damit der "alte ostdeutsche Industriebogen" PCK, Arcelor, BASF, Cemex eine weitere Zukunftschance bekäme.

Klaren Widerspruch gibt es im Parlament vor allem von AfD und Linken. Allerdings aus gänzlich unterschiedlichen Gründen. Der Fraktionschef der AfD, Hans-Christoph Berndt, befeuert vor den Abgeordneten erneut die Erzählung von der Klimawandel-Lüge. Alle Anstrengungen seien unnötig, weil es sich um "CO2-Mythen" handele. "Die Klimakrise gibt es in den Köpfen von Ideologen. Aber nicht in der Natur und nicht in Berlin und Brandenburg", so Berndt. Bei den Abgeordneten aller anderen Fraktionen im Landtag löst das Kopfschütteln aus.