Brandenburg kann - selbst mit weitreichenden Maßnahmen - seinen Anteil zu den internationalen Klimaschutz-Zielen nicht erreichen. Das steht in einem Gutachten für die Landesregierung, das am Mittwoch dem Umweltausschuss vorgestellt wurde. Von Markus Woller

"Das Erreichen eines Klimabudgets auf Basis eines 1,5-Grad-Zielwerts ist für Brandenburg in keinem Fall erreichbar." Diese deutliche Aussage findet sich in einem Gutachten zu den Klimaplänen Brandenburgs, das am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags vorgestellt worden ist. Sogar ein 2-Grad-Zielwert werde bei einem "Weiter so" bis 2045 kaum erreichbar sein, heißt es in der Studie. Und vor allem: Nicht einmal wenn es Brandenburg in den kommenden Jahren gelänge, tiefgreifende Klimaschutz-Maßnahmen umzusetzen, könnten die Ziele in den nächsten zwei Jahrzehnten erreicht werden.



Das Gutachten vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), in Auftrag gegeben vom Brandenburger Umweltministerium, sollte eigentlich einen Handlungsrahmen für den zukünftigen Klimaplan des Landes liefern. Bis zum Sommer soll dieser erarbeitet werden und mit seiner Hilfe sollen die Klimaschutzziele bis 2045 festgezogen werden.



Die Studienmacher fordern nun von der Landesregierung ambitionierte und wirksame Maßnahmen in insgesamt sieben Sektoren, um wenigstens eine deutliche Reduzierung der Treibhausgase in den kommenden 22 Jahren zu erreichen. Das Klimaabkommen von Paris fordert Klimaschutz-Maßnahmen, um den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius oder zumindest unter zwei Grad Celsius zu beschränken.