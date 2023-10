Die Wellen schlagen hoch in Michendorf im Kreis Potsdam-Mittelmark. So hoch, dass am Montagabend mehr als hundert Menschen gegen einen Beschluss der Gemeindevertreter vor dem Gemeindezentrum demonstrierten, während sich auf der anderen Seite rund dreißig Demonstranten versammelt hatten, um auszudrücken, dass sie die Entscheidung unterstützen.

Bürgermeisterin Claudia Nowka vom Bündnis für Michendorf hat den Beschluss eingebracht. Grund dafür seien Bürgerbeschwerden gewesen, sagt die studierte Juristin. Die AfD habe bei Veranstaltungen von Überfremdung gesprochen und verbreitet, in den Schulen sei es gefährlich, so Nowka. "Es wurde Angst geschürt vor dem, was da in den Schulen angeblich los ist", sagt sie dem rbb auf Anfrage. "Ich war nicht dabei, aber mehrere Teilnehmer haben es unabhängig voneinander berichtet."

Vor dem Mikrofon äußern will sich Claudia Nowka vorerst nicht. Aus Angst, wie sie sagt. Nicht vor den AfD-Gemeindevertretern, aber vor einigen ihrer Anhänger. Die Bürgermeisterin betont, dass diese Entscheidung der Gemeindevertretung auch für sogenannte "Reichsbürger" oder Hamas-Anhänger gelten würde, wenn sie sich melden würden.