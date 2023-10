Nach der Parlamentswahl in Polen am Sonntag haben sich Politiker und Wissenschaftler aus Deutschland optimistischg gezeigt, dass sich bei einem möglichen Machtwechsel in Polen das deutsch-polnische Verhältnis verbessern könnte. Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Montag dem rbb, er wünsche sich von dem Wahlergebnis, dass es in Polen wieder "eine konstruktivere Haltung zur Europäischen Union und zu Deutschland gibt". Die bisherigen Prognosen wollte Woidke am Montag noch nicht kommentieren.

Die Grünen hoffen nach der Wahl auf eine bessere Zusammenarbeit beim Thema Hochwasserschutz. Der Ausbau des Flusses durch Polen durchkreuze alle Pläne zur Revitalisierung der Oder, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jan-Niclas Gesenhues. Der Umweltpolitiker zeigte sich mit Blick auf die Parlamentswahl zuversichtlich: "Wir hoffen auf einen Neustart in der Umweltpolitik", sagte Gesenhues. Es gehe darum, dass der Fluss besser geschützt werde.

Mehr als 90 Prozent der Wählerstimmen waren in Polen am Montagabend ausgezählt. [wybory.gov.pl]. Der polnische Präsident Andrzej Duda rechnet nach eigenen Angaben damit, dass das offizielle Wahlergebnis am Dienstagmittag feststeht. Bisher deutet alles darauf hin, dass die nationalkonservative Regierungspartei PiS wiederholt stärkste Kraft in Polen wird. Allerdings verliert sie ihre absolute Mehrheit. Oppositionsführer Donald Tusk, dessen Bürgerkoalition nach aktuellem Stand zweitstärkste Kraft wird, setzt auf eine Dreierbündnis zur Regierungsbildung.