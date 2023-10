Parlamentswahlen - Polen steht vor einem Machtwechsel

Mo 16.10.23 | 07:57 Uhr

In Deutschlands Nachbarland Polen naht das Ende für die nationalkonservative Regierung. Ein pro-europäisches Bündnis unter Donald Tusk hat nach aktuellem Stand die Mehrheit im Parlament erreicht. Das Endergebnis steht allerdings noch aus.



Nach der Parlamentswahl in Polen hat die Opposition eine Chance zur Regierungsbildung. Der frühere Regierungschef Donald Tusk sieht sich als Sieger. Die Regierungspartei PiS wird zwar stärkste politische Kraft - doch voraussichtlich fehlt ihr die Mehrheit im Parlament.



Die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat bei der Parlamentswahl am Sonntag die meisten Stimmen errungen, muss aber voraussichtlich trotzdem auf die Oppositionsbänke wechseln. Ein Bündnis aus drei proeuropäischen Oppositionsparteien hat nach aktuellem Stand eine Mehrheit im Parlament und will die nationalkonservative Partei nach acht Jahren an der Regierung ablösen.

Tusk: "Wir haben sie von der Macht entfernt"

"Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht entfernt", sagte Donald Tusk, Chef der liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO), am Sonntagabend in Warschau.



Laut Prognosen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos kann Tusks Partei mit 31,6 Prozent der Stimmen rechnen und wird damit zweitstärkste politische Kraft. Sie käme damit auf 163 Abgeordnetenmandate. Somit könnte die Bürgerkoalition mit dem christlich-konservativen Dritten Weg (13 Prozent) und dem Linksbündnis Lewica (8,6 Prozent) eine Koalition bilden. Das Dreierbündnis käme zusammen auf 248 der insgesamt 460 Sitze und hätte damit eine Mehrheit im Parlament.



"Am Sonntag, den 15. Oktober, war Schluss mit der Zankerei und der Almosenvergabe in Polen, und es begann die Zusammenarbeit und die Investition in unsere Zukunft", sagte Szymon Holownia vom Dritten Weg zu dem Ergebnis.



PiS steht ohne Partner da

Die seit 2015 regierende PiS wurde laut Prognosen mit 36,8 Prozent der Stimmen zwar stärkste Kraft, verfehlte aber deutlich die absolute Mehrheit. "Das ist ein historischer Sieg", sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Seit dem Ende des Kommunismus habe es in Polen noch keine Partei geschafft, drei Mal hintereinander die Parlamentswahl zu gewinnen.



Dennoch hat die PiS ein Problem: In Prognosen wurden ihr 200 Sitze im neuen Parlament vorhergesagt. Als Koalitionspartner käme nur die ultrarechte Konfederacja infrage. Doch diese Formation brachte es laut Prognosen auf lediglich 6,2 Prozent - das wären 12 Sitze und damit zu wenig für eine Regierungsmehrheit. Zudem hatte die Konfederacja im Wahlkampf immer wieder betont, sie wolle kein Bündnis mit der PiS eingehen.

Höchste Wahlbeteiligung seit langem

Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski sagte, seine Partei werde ihr Projekt realisieren, "unabhängig davon, ob wir an der Macht bleiben oder in die Opposition gehen werden". Er schloss damit indirekt nicht aus, dass die PiS die Macht verlieren könnte.



Bei der Wahl konnten gut 29 Millionen Wahlberechtigte abstimmen. Nach der Prognose lag die Wahlbeteiligung bei 73 Prozent. Dies wäre der höchste Wert bei einer Wahl seit dem Ende des Kommunismus in Polen. Hochrechnungen sind in Polen nicht üblich. Das offizielle Endergebnis wird am Dienstag erwartet.

