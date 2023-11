Protest gegen Bundesregierung - Viele Apotheken bleiben am Mittwoch geschlossen

Di 28.11.23 | 13:36 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Oliver Berg

Zahlreiche Apotheken im Osten Deutschlands sollen am Mittwoch aus Protest geschlossen bleiben. Dem Aufruf der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) könnten den Verbandsangaben zufolge bis zu 3.000 Apotheken in Berlin und Brandenburg, aber auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen folgen. Einige Hundert Notapotheken sollen geöffnet bleiben. Eine zentrale Kundgebung ist um 14 Uhr vor der Semperoper in Dresden geplant.

Die Teilnehmenden wollen gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung demonstrieren und fordern mehr Geld. Laut ABDA stehen die Apotheken unter "immensem wirtschaftlichen Druck", Lieferengpässe, gestiegene Betriebskosten und Personalmangel bereiteten ihnen zunehmend Probleme. Die Gehälter sind den Verbandsangaben zufolge seit 2004 nicht gestiegen.

50 Berliner Apotheken in 2023 zugemacht

All das führe dazu, dass die Apothekenzahlen in ganz Deutschland seit Jahren sänken. Zwischen Januar und September dieses Jahres hätten bundesweit 335 Geschäfte zugemacht. Allein in Berlin seien es 50 gewesen. "Der Rückgang der Apothekenzahl muss dringend gestoppt werden", sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening.



Laut Overwiening plane die Bundesregierung eine "Zwei-Klassen-Versorgung", weil viele Apotheken künftig keine Notdienste oder Arzneimittel-Herstellungen mehr anbieten müssten.

Deutschlandweiter "Protestmonat" der Apotheken

Der eintägige Protest am 29. November in den fünf ostdeutschen Bundesländern knüpft nahtlos an die vorherigen Proteste mit jeweils regionalen Apothekenschließungen in Nord-, West- und Süddeutschland an. An den vorherigen Wochenenden gab es Kundgebungen in Stuttgart, Dortmund und Hannover.