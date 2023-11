Zentralrats-Präsident Josef Schuster sagte am Freitag nach einem Gespräch mit den Ministern, er hätte sich mehr als nur einen Prüfauftrag gewünscht, ob es in Zukunft einen eigenen Straftatbestand darstellen sollte, das Existenzrecht Israels zu leugnen.

Unter Hinweis auf Brandanschläge auf Synagogen und Davidstern-Schmierereien an Häusern, in denen Juden leben, betonte Prosor: "Das ist eine rote Linie, die überschritten wurde, und jetzt muss man handeln. Es muss strafbar sein."

In dem am Freitag gefassten Beschluss der Justizminister heißt es: "Sollten sich insbesondere in Ermittlungs- und Strafverfahren Schutzlücken im Hinblick auf das Existenzrecht Israels und den Schutz jüdischen Lebens, wie auch für den Erhalt des öffentlichen Friedens in Deutschland, offenbaren", wollen die Ressortschefs der Länder "schnellstmöglich gemeinsam mit dem Bundesminister der Justiz Vorschläge zur Behebung dieser Lücken erarbeiten."

Anlass des Vorstoßes der Justizminister waren antisemitische Vorfälle nach dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober.