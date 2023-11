Polizeiarbeit bei Staatsbesuchen - Was die höchste Sicherheitsstufe beim Erdogan-Besuch bedeutet

Fr 17.11.23 | 06:07 Uhr

Bild: dpa/Paul Zinken

Am Freitag kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Berlin. Er dürfte wie bei seinem vorigen Besuch als Staatsgast den Schutz der höchsten Sicherheitsstufe erfahren. Das ist darunter zu verstehen.

Während seines Berlin-Besuchs will sich der türkische Präsident Erdogan vor allem mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Im und ums Regierungsviertel werden deshalb am Freitag besonders viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Dort dürfte es Sperrungen und möglicherweise auch schwer bewaffnete Polizisten geben. Mindestens im Regierungsviertel soll nach Informationenen der Deutschen Presse Agentur die sehr hohe Sicherheitsstufe 1 gelten.

dpa/M. Kula Dreitägiger Staatsbesuch - Scholz will Erdogan in Berlin auf dessen Israel-Äußerungen ansprechen Für drei Tage reist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag nach Berlin. Bei den anstehenden Treffen soll es teils um brisante Themen gehen, auch weil er Israel als "Terror-Staat" bezeichnet hat.

Offiziell will weder die Berliner Polizei noch das Bundeskriminalamt (BKA) die Sicherheitsstufe bestätigen, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, könne aus "polizeitaktischen Gründen" nicht kommuniziert werden, teilen die Behörden mit. Insgesamt wird es am Freitag in Berlin-Mitte drei Sperrbereiche geben: im Regierungsviertel, rund ums Schloss Bellevue und im nördlichen Teil des Potsdamer Platzes. In diesen gelten Park- und Versammlungsverbote, Zutritt ist nicht jedem gestattet.

Sperrbereich, versiegelte Gullideckel und Imbissbuden

Besonders aufwändig wird die Sicherheitsarbeit für die Polizei, wenn der Staatsgast in einem Hotel nächtigt. Bei Erdogans vorigem Besuch 2018 wohnte der türkische Präsidenten im Adlon. Damals wurde drumherum wurde ein umfassender Sperrbereich eingerichtet. In diesem gelten Parkverbote, sogar für Fahrräder und Ausweiskontrollen, Menschen dürfen nur mit einem berechtigten Grund in das Gebiet - zum Beispiel wenn sie dort wohnen oder arbeiten. Auch große Hausmülltonnen dürfen beispielsweise nicht auf die Straße gestellt werden. Versammlungen sind in diesem Bereich verboten. All das gilt auch diesmal in den drei Sperrzonen. 2018 wurden außerdem die Gullideckel rund um das Hotel einzeln überprüft und anschließend von der Polizei versiegelt. Auch Imbissbuden in unmittelbarer Nähe mussten schließen und wurden ebenfalls versiegelt. Ähnliche Maßnahmen, die mutmaßlich zur höchten Sicherheitsstufe zählen, wurden beispielsweise auch bei Besuchen des damaligen US-Präsidenten Barack Obama oder des irraelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ergriffen. Teilweise sollten die Menschen damals sogar ihre Fenster in bestimmten Gebieten geschlossen halten.

Je nach Besuchsprogramm gab es auch schon umfassende Sprengstoff-Suchaktionen in Veranstaltungsräumen und sogar Scharfschützen an bestimmten Punkten - etwa auf Dächern. Bei Erdogans Besuch 2018 setzte die Berliner Polizei nach eigenen Angaben rund 4.200 Einsatzkräfte für die Schutzmaßnahmen ein. Damals war im Vorfeld die Rede von "Einschränkungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft". Auch eine zumindest zeitweise Überwachung des Luftraumes mit Hubschraubern oder Booten auf der Spree dürften also zu den Maßnahmen gehören. In diesem Jahr spricht die Berliner Polizei vorab von mehr als 1.500 Einsatzkräften aus insgesamt acht Bundesländern. Erdogan bleibt allerdings auch deutlich kürzer.

Bundeskriminalamt legt fest, welche Schutzmaßnahmen notwendig sind

Zuständig für die Festlegung der Schutzmaßnahmen bei Staatsgästen ist das BKA. Dieses teilt mit, die Maßnahmen würden "auf einer ausführlichen Bewertung der individuellen Gefährdung" beruhen. So gibt es auch zahlreiche Staatsgäste, für die keine umfangreichen Schutzmaßnahmen notwendig sind. Der türkische Präsident Erdogan allerdings ist wohl aus mehreren Gründen als Staatsgast mit besonderem Schutz einzustufen. In der Türkei wird ihm immer wieder die Unterdrückung insbesondere der Kurden vorgeworfen - auch in Berlin sind am Wochenende wieder Demonstrationen zu diesem Thema angemeldet. Fazu machte Erdogan in Deutschland auch schon Wahlkampf, viele Deutsch-Türken dürfen hier wählen. Jüngst löste er außerdem mit seinen Äußerungen zum Krieg in Israel und Gaza viel Kritik aus. Nach Angaben der Polizei sind in Berlin für Freitag und Samstag mehrere Kundgebungen und Demonstrationen rund um den Erdogan-Besuch angemeldet. Erdogan bleibt nach aktuellem Stand nur bis Freitagabend in Berlin. Die Sperrmaßnahmen der Polizei gelten deshalb vorerst nur für den Freitag, zwischen 6 Uhr und Mitternacht.

