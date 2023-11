Am Freitag ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen in Berlin. Die Polizei hat vorab bekanntgegeben, dass drei Gebiete in der Innenstadt zu Sperrzonen erklärt werden: neben dem Regierungsviertel ist auch der Potsdamer Platz betroffen.

Wegen des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin wird am Freitag in der Innenstadt umfangreiche Sperrungen geben. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag bekanntgab, werden insgesamt drei Sperrzonen in Mitte eingerichtet: im Regierungsviertel, ums Bundeskanzleramt und am Potsdamer Platz, um die türkische Botschaft.

Zwischen 6 Uhr und Mitternacht sollen innerhalb der Sperrzonen Parkverbote gelten, sogar für Fahrräder. Außerdem sind dort Versammlungen dort verboten. Zutritt werden nur Menschen haben, die dort wohnen oder arbeiten. Die Behörden stufen Erdogan als Staatsgast ein, dessen Besuch einen besonderen Schutz erfordert.