Do 16.11.23 | 08:31 Uhr

Für drei Tage reist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag nach Berlin und Köln. Bei den anstehenden Treffen soll es teils um brisante Themen gehen, auch weil er Israel als "Terror-Staat" bezeichnet hat.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt zu politischen Gesprächen nach Berlin. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mitteilte, ist zunächst am Freitag ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Danach wird es ein gemeinsames Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundeskanzleramt geben. Bei dem Gespräch gehe es um "die gesamte Bandbreite politischer Themen", sagte Hoffmann.

Bewährungsstrafe für Demo-Teilnehmer in Berlin +++ Frau nach Aufruf zu Straftaten wegen Nahost-Konflikts festgenommen +++ Fotos von Hamas-Geiseln an Springer-Hochhaus projiziert +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg

Der Besuch gilt vor allem wegen Erdogans Haltung zum Gaza-Krieg als heikel. Nach der Terrorattacke auf Israel mit mehr als 1.400 Toten hatte Erdogan die islamistische Hamas als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Die mit der Türkei in der Nato verbündeten USA und die EU stufen sie dagegen als Terrororganisation ein.

Am Mittwoch legte Erdogan nochmal nach und nannte Israel einen "Terror-Staat", der eine "Vernichtungsstrategie" gegen die Stadt Gaza und ihre Menschen betreibe. Scholz kündigte an, in seinem Gespräch mit Erdogan Differenzen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg deutlich anzusprechen. Zuvor hatte er die Vorwürfe des türkischen Präsidenten bereits als "absurd" bezeichnet.