Über 2.000 Kilometer liegen zwischen Berlin und Ankara. Zwar verfolgt Ercan Demir, was in der Türkei passiert. Doch eigentlich treibt ihn mehr die deutsche Politik um, das kürzlich verabschiedete Heizungsgesetz etwa. Nur: Darüber wollten die wenigsten mit ihm diskutieren.

Wie ihm geht es vielen: In Deutschland leben rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, allein in Berlin sind es 200.000. Etwa die Hälfte davon besitzt die türkische Staatsbürgerschaft.

Das politische Geschehen in seiner Wahlheimat kann er nicht mitbestimmen. Denn auch nach 15 Jahren darf Ercan Demir in Deutschland nicht wählen. Derzeit müsste er für den deutschen Pass seine türkische Staatsangehörigkeit abgeben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist bislang nur Menschen aus der EU, der Schweiz sowie aus Ländern, die ihre Bürger nicht aus der Staatsangehörigkeit entlassen, erlaubt.

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Metropolen hatte der alte und neue türkische Präsident Erdogan in Berlin die Nase vorn. Sein Fan-Lager in der deutschen Hauptstadt ist groß. Ein Erklärungsversuch von Cem Dalaman.

Menschen aus der Türkei hätten eigentlich immer das Gefühl, sich entscheiden zu müssen, sagt Yasar Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. "Entweder bist du für Deutschland oder für die Türkei. Das halte ich für problematisch, weil etwa ein Franzose oder ein Italiener beide Staatsbürgerschaften haben darf." Erdogan habe es der Diaspora mit türkischem Pass in den letzten Jahren erheblich erleichtert, über die Konsulate an Wahlen in der Türkei teilzunehmen, und gebe ihnen damit das Gefühl, auf ihrer Seite zu stehen , ist sich der Forscher sicher.

Linke Oppositionelle wie sie selbst hätten in Deutschland genauso wenig mit AKP-Sympathisanten zu tun wie in der Türkei auch, sagt die 26-Jährige. "Aber klar ist, es gibt niemanden mit türkischen Wurzeln, der keine Meinung zu Erdogan hat." Im Sommer veröffentlichte sie ihr erstes Buch, das die Geschichte türkischer kommunistischer Menschen und ihre Flucht in den 1980-er Jahren erzählt. Der Roman ist stark angelehnt an die Geschichte ihres Vaters.