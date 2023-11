Michael Müller in rbb24 Abendschau

Nach Einschätzung des Berliner Bundestagsabgeordneten Michael Müller (SPD) unternimmt die Bundesregierung alles, um deutsche Staatsangehörige im Gazastreifen in Sicherheit zu bringen. "Es beginnt jetzt, und der Krisenstab im Auswärtigen Amt tut auch alles, um die registrierten Deutschen auf solche Listen zu bekommen", sagte Müller, der Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag ist, in der rbb24 Abendschau am Mittwoch.

"Alle Länder bemühen sich natürlich, ihre Angehörigen über diesen Grenzübergang, der erst seit wenigen Stunden offen ist, in Sicherheit zu bringen", sagte der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin. "Man darf nicht vergessen, es sind Zigtausende, die raus wollen, und wir haben jetzt um die 500 über diesen Grenzübergang in Sicherheit bekommen", so der SPD-Politiker.