Su Vali Freitag, 13.10.2023 | 14:33 Uhr

Mein Dank an Kira Pieper, die in diesem Beitrag versucht aufzudröseln, was oft miteinander vermischt wird. Nicht jeder Palästinenser ist automatisch Freund der Hamas, wie auch nicht jeder Israeli die Politik der israelischen Regierung unterstützt. Sowohl Juden als auch Palästinenser haben das Recht, in Frieden zu leben. Und dafür muss man sich auch öffentlich einsetzen können, ohne gleich in irgendeine Ecke gestellt zu werden. Ich würde mir allerdings wünschen, dass Isrealis und Palästinenser gemeinsam für Frieden in ihrer Region demonstrieren würden. Das wäre dann das, was man hierzulande gern mit „ein Zeichen setzen“ bezeichnet.