Die die Namen an ihren Klingelschildern ändern, weil sie Angst haben. Die an ihren Türen die kleinen Schriftrollen, die Mesusah, entfernen. Die nur noch ohne Davidsternkette oder Kippa U-Bahn fahren. Die ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, die freitags nicht mehr in die Synagoge gehen. Aus Angst.

Der größte jüdische Gemeindeverband hat gebeten, die wöchentlich erscheinende "Jüdische Allgemeine" künftig ohne Absender zu schicken. Die Postzusteller sollen nicht wissen, wer jüdisch ist, die Nachbarn möglichst auch nicht. Und all das passiert heute in Berlin, in der Stadt von Moses und Felix Mendelssohn, in der Stadt von Kurt Tucholsky und Max Reinhardt, von Friedrich Hollaender und Max Liebermann und Elisabeth Bergner, jenen Küsterinnen und Künstlern, die einst Berlin zu einer Kulturweltstadt formten, bevor die Nazis in eben dieser Stadt den ersten industriellen Massenmord der Menschheitsgeschichte planten.

Was wäre dieses Konzert für ein Symbol des Mitgefühls, des Miteinanders, auch des Schutzes unserer jüdischen Freundinnen und Freude, was wäre dieses Konzert für ein Statement gegen die Sonnenallee-Dschihadisten, die das Pogrom der Hamas mit spontanen Freudentänzen und Süßigkeiten gefeiert haben. So ein Konzert wäre keine Einmischung in den Nahostkonflikt. Es wäre ein Fanal gegen den weltweit und auch in Berlin grassierenden Judenhass, der wieder einmal seine hässliche Fratze zeigt.