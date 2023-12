Debatte im Abgeordnetenhaus - Wegner verteidigt Rekord-Haushalt gegen Kritik der Opposition

Do 14.12.23 | 12:15 Uhr

dpa/J.Kalaene Audio: rbb 88.8 | 14.12.2023 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/J.Kalaene

So viel Geld wie nie will die schwarz-rote Koalition in Berlin in den nächsten beiden Jahren ausgeben. Bei der Debatte über den Doppelhaushalt am Donnerstag im Abgeordnetenhaus sahen sich CDU und SPD mit scharfer Kritik konfrontiert.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, hat den Entwurf für den Doppelhaushalt der schwarz-roten Koalition für die nächsten beiden Jahre verteidigt. Bei der abschließenden Generaldebatte im Abgeordnetenhaus am Donnerstag erklärte der CDU-Politiker, mit dem vorgelegten Etat setze seine Regierung auf Pragmatismus statt Ideologie. Die Koalition von CDU und SPD stehe für Orientierung und Verlässlichkeit, was sich auch in den Haushaltszahlen niederschlage, sagte Wegner. Er betonte insbesondere, dass mehr Geld für die Sicherheitspolitik ausgegeben werden soll. Auch die Justiz werde gestärkt, vor allem zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Darüber hinaus gehe die Koalition auch die Reform und Digitalisierung der Verwaltung an.

dpa/Jutrczenka Mammutsitzung gestartet - Berliner Abgeordnetenhaus tagt im Sondermodus wegen Krankheitswelle Haushalt, Wahlalter, Polizeigesetz, Bauordnung: In der letzten Sitzung des Jahres haben die Berliner Abgeordneten ein stolzes Programm vor sich. Ein spezieller Modus soll auch Kranken die Abstimmung ermöglichen - sogar denen mit Corona.

Grüne erwarten "Kürzungsorgie" - Linke sehen "Floskel-Feuerwerk"

Zuvor hatte es von Seiten der Oppositionsfraktionen scharfe Kritik am Haushaltsentwurf gegeben. Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch hielt CDU und SPD vor, der Etatentwurf verbrauche die letzten Finanzreserven der Stadt. Diese Haushaltspolitik werde in einer "Kürzungsorgie" und Sozialabbau münden. Linken-Fraktionschef Carsten Schatz sprach von einem "Feuerwerk von Floskeln und Versprechen", die der Senat bislang geliefert habe. AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker nannte den Etatentwurf einen "gefährlichen finanzpolitischen Sprengsatz". Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Dirk Stettner und Raed Saleh, verteidigten in ihren Reden dagegen den vorgelegten Haushaltsentwurf. Stettner betonte, es werde mehr Geld für Schulen, Wohnungsbau und Sicherheit ausgegeben. Saleh nannte den Etat einen "Zukunftshaushalt" und betonte, dass es "soziale Härten" mit der SPD nicht geben werde.

Rücklagen werden aufgebraucht

Der Doppelhaushalt hat ein Volumen von 39,3 Milliarden Euro für 2024 und von 40,5 Milliarden Euro für 2025 - ein Rekordwert. Ein großer Posten sind Zuweisungen an die Bezirke (jeweils rund elf Milliarden Euro), besonders viel Geld fließt auch für Personal und Investitionen. Da die Schuldenbremse gilt, wird der Etat nicht über neue Kredite finanziert. Vielmehr werden bestimmte Rücklagen aufgebraucht - die in Zukunft dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Beschlossen werden soll der Doppelhaushalt im Abgeordnetenhaus erst am Abend. Wegen vieler Krankheitsfälle läuft die letzte Plenarsitzung des Jahres am Donnerstag in einem Sondermodus. Nach der Debatte über den Haushalt werden diverse Gesetze besprochen, darunter die Herabsenkung des Wahlalters und das neue Polizeigesetz. Abgestimmt wird erst im Anschluss.

