Berliner "Sicherheitsgipfel" - Wegner sieht Senat und Bezirke bei Sicherheit in Parks in der Pflicht

Fr 08.09.23 | 09:08 Uhr

imago images/dts Nachrichtenagentur Audio: rbb24 Infordio | 08.09.2023 | Interview mit Kai Wegner | Bild: imago images/dts Nachrichtenagentur

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau im Görlitzer Park kommt am Freitag ein "Sicherheitsgipfel" zusammen, der sich mit der Kriminalität in Berliner Parks beschäftigt. Der Regierende Wegner fordert, sich den Görli "zurückzuholen".

Vor dem "Sicherheitsgipfel" im Roten Rathaus am Freitag hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) noch einmal betont, dass die Situation in vielen Parks so nicht bleiben könne. Der Görlitzer Park etwa stehe inzwischen als Symbol für Gewalt und Kriminalität - den müsse sich Berlin wieder zurückholen, sagte Wegner am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio. Allerdings gebe es nicht die eine, einfache Maßnahme, um die Sicherheit dort zu gewährleisten. So kam etwa aus der CDU der Vorschlag, den Görlitzer Park unter anderem einzuzäunen, besser zu beleuchten und mit Kameras zu überwachen. Drogensüchtige sollten Hilfe bekommen und Dealer abgeschoben werden.

Wegner fordert auch Bezirke zum Handeln auf

Man brauche einen Mix aus Repression und Prävention, erklärte Wegner. Dabei gehe es auch um die Finanzierung; der Senat werde seiner Verantwortung gerecht werden. Gleiches forderte der Regierende Bürgermeister auch von den betroffenen Bezirken. Neben konkreten Maßnahmen vor Ort sei außerdem eine grundsätzlich bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden nötig, so Wegner. Das hätten etwa die Ausschreitungen an Silvester gezeigt. Allein die Feuerwehr zählte am vergangenen Jahreswechsel 39 Angriffe auf Einsatzkräfte. Auch danach kam es zu Übergriffen: Bis zum 31. August wurden bei der Berliner Feuerwehr 106 Angriffe gezählt - darunter Beleidigungen, tätliche Angriffe oder Bedrohungen. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2022 waren es 140.

Themen: Drogenhandel in Parks und Silvesterkrawalle

Der Senat und die Bezirksbürgermeisterinnen von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, Stefanie Remlinger und Clara Herrmann (beide Grüne), sowie die Chefs von Polizei und Feuerwehr beraten am Freitag über die Sicherheit in der Stadt. Dabei soll es um den Drogenhandel im Görlitzer Park und am Leopoldplatz, sowie um die nächste Silvesternacht gehen. Auslöser für das Treffen war die Vergewaltigung einer 27-jährigen Frau durch mehrere Männer im Juni im Görlitzer Park in Kreuzberg. Die Polizei hat inzwischen mehrere Tatverdächtige gefasst, die Ermittlungen dauern an.

