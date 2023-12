Berliner Parlament schaltet wegen Krankheitswelle in den Sondermodus

Mammutsitzung am Donnerstag

Do 14.12.23 | 06:11 Uhr

Haushalt, Wahlalter, Polizeigesetz, Bauordnung: In der letzten Sitzung des Jahres haben die Berliner Abgeordneten ein stolzes Programm vor sich. Ein spezieller Modus soll auch Kranken die Abstimmung ermöglichen - sogar denen mit Corona.

Die letzte Plenarsitzung des Jahres im Berliner Abgeordnetenhaus wird nach einem anderen Verfahren als üblich ablaufen. Darauf haben sich die Fraktionen verständigt.

Grund ist unter anderem die geplante Verfassungsänderung, mit der das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt werden soll. Für die braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Weil es zuletzt aber viele Krankmeldungen in den Fraktionen gab, war nicht sicher, ob genug Abgeordnete im Plenum sitzen würden. Also verständigten sich die Fraktionen darauf, alle Abstimmungen über neue Gesetze oder Gesetzesänderungen gebündelt am Ende der Plenarsitzung durchzuführen. Normalerweise finden sie direkt nach der jeweiligen zweiten Lesung im Laufe des Tages statt.