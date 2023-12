Eine weitere pro-palästinensische Demo, die über den Jahreswechsel in Neukölln geplant war, hatte die Polizei am Freitag wegen Sicherheitsbedenken verboten.



Zwei Solidaritätskundgebungen mit Israel, die zeitgleich stattfinden sollten, wurden daraufhin von den Veranstaltern abgesagt.



Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es in Berlin häufig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei ist es in der Vergangenheit auch zu Ausschreitungen gekommen. Weil sie Straftaten befürchtet, hat die Polizei eine am Silvesterabend in Neukölln geplante propalästinensische Demonstration mit dem Titel "No Celebration During Genocide" ("Keine Feiern während eines Genozids") verboten.