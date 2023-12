Der Senat will mit dem neuen Haushalt am Donnerstag Rekordausgaben von rund 40 Milliarden Euro jährlich beschließen. Im Etat klafft dann eine riesige Finanzierungs-Lücke - deshalb drohen schon 2024 Kürzungen. Von Jan Menzel

Es ist eigentlich egal, wen man auf den Fluren des Abgeordnetenhauses anspricht. "Wahnsinn", murmelt ein ehemaliger Senator und schüttelt den Kopf. Für einen Abgeordneten sind die Zahlen schlicht "Voodoo", während ein anderer Kenner der Haushaltsmaterie trocken bilanziert: Berlin sei jetzt wieder da angekommen ist, wo die Stadt Anfang der 2000er Jahre schon einmal stand, als die Parole "Sparen, bis es quietscht" ausgerufen wurde.

Der Doppelhaushalt der schwarz-roten Koalition hat es gleich in mehrfacher Hinsicht in sich. Mit rund 40 Milliarden Euro pro Jahr soll so viel Geld wie noch nie ausgegeben werden und in nahezu allen Bereichen. Preissteigerungen und Tariferhöhungen tun ihr Übriges. Die großen Schwerpunkte bei den Investitionen sind dabei unter anderem Investitionen in die Infrastruktur, die Wohnungsbauförderung und Ausgaben im Bildungsbereich.