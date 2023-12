Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ruft die Brandenburgerinnen und Brandenburger zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. In seiner Neujahrsansprache betont er, dass Zusammenhalt und Solidarität Brandenburg geprägt hätten. Sie seien die Grundlage für eine starke und fortschrittliche Wirtschaft, gut bezahlte Arbeitsplätze und die Sicherung des Wohlstandes. Brandenburg werde auch in Zukunft stark und lebenswert sein, "wenn wir uns auf unsere Herzlichkeit, auf unsere demokratischen Grundwerte und unseren Gestaltungswillen besinnen", mahnt der SPD-Politiker.

In seiner Ansprache stellt Woidke die Stärke des Wirtschaftsstandortes Brandenburg in den Vordergrund. Mit sechs Prozent Wachstum im ersten Halbjahr 2023 habe das Bundesland die höchste Wirtschaftsdynamik in ganz Deutschland. Angesichts dieser Zahlen seien "Optimismus und auch ein bisschen Brandenburger Stolz durchaus angebracht." Der Erfolg sei verknüpft mit den "typischen Brandenburger Tugenden" Disziplin, Ausdauer und Solidarität. Die Menschen im Land könnten mit Zuversicht in das Jahr 2024 blicken.

Woidke dankt "all jenen, die vor Ort in unseren Städten und Dörfern für eine starke Gemeinschaft eintreten": Feuerwehrleuten, Ehrenamtlern in Sportvereinen, Rettungskräften oder Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Sein Dank gelte auch denen, die mit Wischmopp oder Klempnerzange, an der Supermarktkasse oder am Steuer eines LKW das tägliche Leben am Laufen hielten.

Die Neujahrsansprache wird am 1. Januar um 12:04 Uhr bei Antenne Brandenburg und um 19:55 Uhr im rbb-Fernsehen Brandenburg ausgestrahlt.