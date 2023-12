Laux Wolfgang Berlin Dienstag, 05.12.2023 | 17:09 Uhr

Ein Tiny-Houses-Wohnpark xxl, 2-3 Punkthochhäuser mit bezahlbaren Wohnraum, 1 Hochhaus mit Luxuseigentumswohnungen, so oder so ähnlich, wo wenn nicht in Berlin, Berlin war doch mal verrückt im positivem Sinne. Nur nicht nocheinmal so eine Betontrostlosigkeit wie am Hauptbahnhof, oder noch schlimmer wie um die Friedrichswerdersche Kirche. Vielleicht kann der Kultursenator noch seinen Senf beisteuern, wer verwegen genug ist die Galeries Lafayette in eine Bibliothek umzuwandeln ...