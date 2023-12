Der Berliner Senat hat den geplanten Zaun um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg offiziell in Auftrag gegeben. Die Senatsumweltverwaltung beauftragte die landeseigene Grün Berlin GmbH damit, den Park "mit einer stabilen Umfriedung auszustatten", wie am Freitag mitgeteilt wurde.