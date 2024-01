Notfahrplan zum GDL-Streik

Am Dienstag (23.1.) gilt bis Betriebsschluss der reguläre Fahrplan. Mit Streikbeginn am Mittwoch (24.01.) ab 2 Uhr morgens bis Streikende am Montagabend (29.01.) 18 Uhr werden massive Beeinträchtigungen erwartet. Die BVG ist vom Streik nicht betroffen. Während des Streiks gibt es einen Notfahrplan im 20-Minuten-Takt auf den folgenden Linien: S3 Erkner – Ostbahnhof* S46 Königs Wusterhausen – Schöneberg S5 Strausberg Nord – Ostbahnhof* S9 Friedrichstraße – Schöneweide – Flughafen BER * Linie ab ca. 21 Uhr bis Betriebsschluss jeweils im 40-Min-Takt. Ausnahme: Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag bis ca. 1 Uhr nachts im 20-Min-Takt, danach 30-Min-Takt. Der planmäßige Bus-Ersatzverkehr (wegen laufender Bauarbeiten) fährt auch während des Streiks: Bus S1A: Südkreuz – Schöneberg – Potsdamer Platz – Friedrichstraße Bus S1B: Friedrichstraße – Gesundbrunnen Zusätzlich verkehren mehrfach in der Stunde Busse als Ersatzverkehr auf folgenden Strecken: Bus S25 Nord: Hennigsdorf – Tegel – U Paracelsius-Bad (20-Minuten-Takt) Bus S25 Süd: Teltow Stadt – Lichterfelde Ost (10-Minuten-Takt) Bus S2: Südkreuz – Blankenfelde (10-Minuten-Takt