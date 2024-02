Einen Monat ist es her, dass sich das Bündnis Sahra Wagenknecht als Partei gegründet hat - mit dem Ziel noch in diesem Jahr bei Wahlen anzutreten. Noch gibt es in Brandenburg aber keinen Landesverband. Von Stefanie Teistler

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) solle kontrolliert wachsen, so hatte es Sahra Wagenknecht immer wieder betont. "Wir schauen uns jeden an, der in unsere Partei möchte", so Wagenknecht zur Parteigründung im Januar. Laut einem Bericht des "Spiegel" wolle man bei aktuell rund 450 Mitgliedern bis zum Ende des Jahres nur auf rund 1.000 Mitglieder anwachsen. Entscheidungen über Mitgliedsanträge fällt der Bundesvorstand der jungen Partei.

Mit der Aufnahme von Mitgliedern lässt sich die Partei also Zeit. In Brandenburg hatte das BSW noch bis vergangene Woche nur 14 Mitglieder. Werner Krause, Politikwissenschaftler an der Uni Potsdam, sieht darin eine zweischneidige Strategie. Zwar sei langsames Wachstum gut, weil man so eine bessere Kontrolle über die Parteistrukturen und die inhaltliche Ausrichtung der Partei habe. Auch behalte man leichter den Überblick über mögliche Flügel, die sich in der Partei bildeten und Kämpfe untereinander austragen würden. Denn gerade für neue Parteien sei das in der Außenwirkung ein Problem, wenn man von Anfang an als sehr zerstritten wahrgenommen werde.

Gleichzeitig sei eine gewisse Zahl an Mitgliedern aber auch wichtig. So brauche die Partei neben Mitgliedsbeiträgen, um die Wahlkämpfe zu finanzieren, auch Personen vor Ort, um den Straßenwahlkampf zu führen oder Plakate zu hängen. "Weniger Mitglieder zu haben ist da sicherlich ein Minus", meint Krause. Das BSW will dieses Dilemma über ein System von Unterstützern lösen. Man werbe etwa um Unterstützung im Wahlkampf und werde dann die Menschen kennenlernen, so Wagenknecht. Wer programmatisch die Ziele des BSW teile, werde dann auch die Chance haben, als Mitglied in der Partei mitzuwirken.