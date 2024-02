Der Titel von Klaus Lederers neuem Buch "Mit Links die Welt retten" ist trügerisch: Was nach aufmunterndem Manifest klingt, ist in Wirklichkeit eine Abrechnung mit der eigenen Partei. Und gleichzeitig ein Comeback.

Klaus Lederer: Also, die Linke gibt es nicht, sondern die ist vielfältig. Und die findet sich in Initiativen für die Solarwende. Die findet sich in Gewerkschaften, die versuchen, die Transformation in den Betrieben zu organisieren. Die findet sich im Medienbereich unter Menschen, die in Feuilletons nach Lösungen suchen, wie man die Gesellschaft ein bisschen besser machen kann. Und die findet sich auch in Parteien. Aber im Augenblick ist die Partei die Linke nicht in so einer guten Verfassung. Zu sagen, dass hier gerade das Herz voller Leben pulsiert - da ist noch viel Luft nach oben.

rbb|24: Herr Lederer, wir sitzen hier in ihrem Büro im Karl-Liebknecht-Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Das Herz linker Politik in Berlin, könnte man sagen – physisch zumindest. Oder schlägt das linke Herz doch eher in einem der letzten besetzten Häuser, oder vielleicht auf einer Demo gegen rechts irgendwo am Rande der Stadt?

Von Dezember 2016 bis April 2023 war Lederer Bürgermeister von Berlin sowie Senator für Kultur und Europa. Von Juni 2007 bis Dezember 2016 war er Berliner Landesvorsitzender seiner Partei, Er war Spitzenkandidat der Partei zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am 18. September 2016, am 26. September 2021 und am 12. Februar 2023.

Nein, natürlich nicht. Natürlich hat das ein Augenzwinkern, eine Doppeldeutigkeit. Es ist ja gerade nicht so, dass die gesamte Gesellschaft darauf wartet, dass jetzt von links der Anlauf genommen wird, um diese Welt zu retten. Im Gegenteil: Die Linke hat es gerade schwerer denn je. Beim letzten Mal hat es die Partei gerade so mit drei Direktmandaten in den Bundestag geschafft. Jetzt zerlegt sie sich. Das ist alles kein Ausdruck politischer Handlungsfähigkeit.

Sie beginnen das Buch mit einem Zitat von Thomas Mann aus dem Jahr 1935. Er kritisiert, dass die Menschen sich damals mit fast kindlicher Sturheit gegen notwendige Veränderungen stemmten. Und es droht, so Mann, dass sie sich "in furcht- und hassgequälte Kreaturen" verwandeln. 1935 war die Machtergreifung der Nazis in vollem Gange. Steht das Zitat im Zusammenhang mit der Debatte, ob wir gerade ein "zweites Weimar" erleben?

Ja, natürlich. Das ist die Membran, die da mitschwingt. Wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, in der die übergroße Mehrheit der Menschen entweder unmittelbar oder instinktiv spürt, dass wir nicht so weiterleben können. Wir haben nur einen Planeten, die planetaren Ressourcen sind begrenzt. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir haben es uns gemütlich eingerichtet in dem fossilen Wohlstand, den wir in den vergangenen Jahrzehnten angehäuft haben. Und es ist für viele Menschen derzeit einfach ganz schwer sich vorzustellen, da rauszukommen. Unter diesen Bedingungen macht die radikale Rechte ein Angebot: Einfach so weitermachen wie bisher. Und wer nicht zu unserem völkischen Kollektiv dazugehört, der ist ein überflüssiger Esser. Der muss ausgegrenzt werden.

Und die sogenannte Mitte erodiert gerade. Der Modus der Merkel-Zeit "Lasst uns in Ruhe regieren, dafür lassen wir euch in Ruhe" existiert nicht mehr. Die Hoffnung, mit ganz, ganz viel Geld und Kompromissen die gesellschaftlichen Konfliktlagen einfach zu befrieden, funktioniert auch nicht mehr. Wir sind überall an Grenzen geraten. Insofern ist für mich eigentlich die augenblickliche Repräsentationslücke nicht irgendwo zwischen AfD und der sogenannten Mitte, sondern tatsächlich links. Denn einer Politik der Niedertracht von rechts eine Politik mit einem bisschen weniger Niedertracht der Mitte entgegenzusetzen, wird das Problem nicht lösen, sondern nur aufschieben.