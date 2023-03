Die Bildung einer schwarz-roten Koalition in Berlin naht. Am Abend sprach sich der SPD-Landesvorstand für Koalitionsverhandlungen mit der CDU aus. Deren Chef Kai Wegner orientiert sich ebenfalls bereits in Richtung Große Koalition.

Stattdessen gab es zum Abschied eine Abrechnung: In ihrem Sondierungspapier lässt die SPD kaum ein gutes Haar an Grünen und Linken. R2G sei "derzeit kein gemeinsames dauerhaftes und belastbares Projekt", heißt es in dem Schriftstück. Den Linken attestiert das SPD-Sondierungsteam zwar eine "verbindliche Herangehensweise und Verabredungsfähigkeit der politischen Führung", doch die Partei stehe "vor einer Zerreißprobe", weil "zentrale Protagonist:innen aktiv an einer Spaltung der Partei" arbeiten würden. Wer gemeint ist, wissen die Berliner Linken genau: Das Lager um Sahra Wagenknecht und die Russlandpolitik. Das wertet man im Karl-Liebknecht-Haus als besonders gemeines Ablenkungsmanöver, schließlich hatten sich gerade die Berliner Linken früh und deutlich gegen Wagenknecht positioniert

Allerdings wirft die SPD den Linken auch vor, in der Berliner Landespolitik zum Problem zu werden: Die Sondierungen hätten gezeigt, "dass die Aufweichung von Beschlüssen und die Verzögerung von Prozessen, zum Beispiel bei der Wohnungsbauförderung oder bei Bebauungsplänen, sich nicht nur verstetigen, sondern verstärken werden". Auch das reißt alte Wunde auf: Die SPD hatte nach der Wahl 2021 den Linken das Bauressort wieder abgenommen, mit dem Argument, den Neubau vor dem wirtschaftsfeindlichen Koalitionspartner schützen zu müssen. Die Linken revanchierten sich, in dem sie zu den lautesten Kritikern von Giffeys Neubau-Versprechungen wurden – von der Regierungsbank aus. An SPD-Bausenator Andreas Geisel arbeiteten sich dann vor allem Linken-Politiker wie Katalin Gennburg und Niklas Schrader ab. Aus Geisels Umfeld hieß es in der Wahlnacht am 12. Februar, er habe sich im Bauausschuss manchmal wie in einem Untersuchungsausschuss gefühlt – wegen der Linken.