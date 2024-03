Mehrere hundert Menschen haben in Berlin gegen Antisemitismus und für die Freilassung der aus Israel entführten Geiseln der Terrororganisation Hamas demonstriert. Die Polizei sprach von rund 300 Beteiligten bei dem Aufzug am Sonntag.

Nach Angaben der Polizei ging die Demonstration störungsfrei zu Ende . Zu einem Zwischenfall kam es bei der Abschlusskundgebung: Aus einem an einer Ampel wartenden Auto rief eine Frau den Demonstranten laut "Kindermörder" entgegen, worauf diese mit noch lauteren "Free Gaza from Hamas"-Rufen antworteten (Befreit Gaza von der Hamas).

Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck rief bei der Kundgebung die internationale Staatengemeinschaft auf, nicht nur Forderungen an Israel zu richten. Auf Ägypten müsse Druck zur Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge aus dem Gaza-Streifen ausgeübt werden, sagte er. Auch in anderen Konflikten öffneten Nachbarstaaten ihre Grenzen für Menschen auf der Flucht. Der Gaza-Streifen müsse auch um der dort lebenden Menschen willen von der Hamas befreit werden.

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels. Dabei wurden rund 1.200 Menschen in Israel getötet, darunter auch viele Frauen, Kinder und Jugendliche. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde von Sonntag sind bisher mehr als 31.000 Menschen in Gaza getötet worden. Bei der Zahl wird nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden.