Bisher ging es in der Debatte um die Digitalisierung an deutschen Schulen meist um das langsame Tempo. Die Brandenburger AfD fordert nun, in Grundschulen komplett auf digitale Medien zu verzichten. Der Bildungsminister weist das zurück. Von Amelie Ernst

Mit einem Schulbudget will Bildungsminister Steffen Freiberg gegen Lernlücken bei Schülern vorgehen. Schon ab dem neuen Halbjahr kriegen Schulen in Brandenburg dafür zusätzliches Geld. Doch ein paar Tausend Euro reichen nicht, sagen Kritiker. Von Nico Hecht

Dafür solle unter anderem die sogenannte Transfer- und Clearinghouse-Abteilung sorgen, eine Vermittlungsabteilung zwischen Wissenschaft und Praxis, erklärte der Bildungsminister. Die Mitarbeiter sollen hier die Ergebnisse wissenschaftlichen Studien für den Unterrichtsalltag nutzbar machen. Es gebe in der Bildungsforschung viele wertvolle Erkenntnisse. Deutschlandweit gelinge es aber viel zu selten, diese Erkenntnisse in praxistaugliche Werkzeuge und Handlungsanweisungen für die Lehrer zu übersetzen. Im Austausch mit der Universität Potsdam sollen die Mitarbeiter in dieser neuen Abteilung des Landesinstituts an dieser Aufgabe arbeiten, um die Lehrer in Brandenburg zu unterstützten.

Weiteres Kernelement des neuen Landesinstituts soll die Sicherung und Steuerung der Unterrichtsqualität sein. Es werde dafür die Rahmenwerkzeuge liefern, heißt es. Dazu zählten zum Beispiel Instrumente, um die Lernausgangslagen von Schülern und ihre Entwicklung zu ermitteln, die Rahmenlehrpläne sowie Arbeitsmaterialien für den Unterricht.