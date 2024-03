Björn Frankfurt/Oder Montag, 04.03.2024 | 15:55 Uhr

"Auf diese Weise könne man sich schnell dem Vorwurf der Vorteilsnahme bzw. Vorteilsgewährung aussetzen – also der Bestechlichkeit und der Bestechung. Der Solar-Euro soll diese Unsicherheiten bei der Planung von neuen Solarparks minimieren." Das liest sich komisch nacheinander. Es kling wie eine gesetzliche Grundlage zur lagalen Bestechlichkeit. Also das, was unserer Industrie gern bei Auslandsinvestitionen vorgeworfen wird, daß die zur Realisierung der Projekte etwas Geld an die lokalen Körperschaften zur "Überzeugung" rüberreichen.