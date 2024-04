realistics Montag, 08.04.2024 | 16:42 Uhr

Super, wenn es so läuft, wie hier darstellend zusammengefasst, kann das nur ein Fortschritt sein. Traurig ist es, dass es übehaupt zu den diffusen Haltungen der Jugendlichen kommt. Aber, es gibt sie die letzte Chance, etwas zum Positiven zu verändern! Und in diesem einen Jahr muss dann halt geklotzt werden. Da kann man nur hoffen, dass dann so mancher "Knoten platzt": Die sicher nicht ganz einfache Einsicht, dass Leben vor allem Arbeit und Mühe bedeutet - und der Spaß, der sich zu oft auf das Siegerpodest ganz oben hinsetzt, doch erst einmal erarbeitet und finanziert werden muss, nämlich von dem, der 'Spaß' haben will.

Daran muss eigentlich während der gesamten Schulzeit gearbeitet werden, aber so mancher entpuppt sich leider als "Spätzünder". Eine Chance, die das Leben nicht immer bietet. Deshalb - voll in Ordnung!