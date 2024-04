Ein Lehrer soll an einer Oberschule in Cottbus einen jungen Syrier und einen Tschetschenen verletzt haben. Das Innenministerium zählt die Vorfälle nun in einer Statistik zu den ausländerfeindlichen Taten. Von Sebastian Schiller und Jo Goll

Das Brandenburger Innenministerium stuft die mutmaßlichen Übergriffe eines Lehrers an einer Cottbuser Oberschule vorerst als ausländerfeindlich ein. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Andrea Johlige im Landtag hervor [parldok.brandenburg.de].

Demnach listet das Innenministerium alle bekannt gewordenen Vorfälle unter "ausländerfeindlich/fremdenfeindlich" auf. Allerdings handelt es sich dabei um eine Eingangsstatistik, in die Straftaten so einfließen, wie sie zum Beginn der polizeilichen Ermittlungen erfasst werden. Zu den mutmaßlichen Vorfällen in Cottbus ermittelt die Polizei aktuell weiter zu einem möglichen rassistischen Hintergrund. Die Einstufung könnte sich also noch ändern.