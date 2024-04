Die polnische Nachbarstadt von Frankfurt (Oder), Slubice, hat eine neue Bürgermeisterin. Marzena Slodownik hat die Stichwahl gegen Amtsinhaber Mariusz Olejniczak am Sonntag gewonnen.



Die parteilose Wahlsiegerin ist zugleich die erste Frau in der Geschichte von Slubice, die in das Amt gewählt wurde. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus: Letztlich stimmten 50,75 Prozent der Wahlberechtigten für sie, 49,25 Prozent für den bisherigen Amtsinhaber.