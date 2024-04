Das seit Jahren in den Berliner Forsten praktizierte Mischwald-Programm soll so nicht fortgesetzt werden. Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) kündigte bei einem Besuch in Revier Müggelheim eine "Denkpause" an. Sie wolle das Mischwald-Programm "hinterfragen" und klären, was in den nächsten Jahren anders praktiziert werde könne.



Das Mischwaldprogramm wurde 2012 in den Berliner Forsten gestartet. Ziel ist es, Monokulturen von Nadelhölzern durch verschiedene Laubbäume zu ersetzen. Damit soll der Wald widerstandsfähiger gegenüber Klimaveränderungen werden.