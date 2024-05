rbb|24: Frau Schmidt, wie arbeitet der Verein "Dick und Dünn"?

Carmen Schmidt: Unsere Schwerpunkte liegen in der Beratung, in der Fortbildung, in der Präventionsarbeit und in der Nachsorge. Wir beraten zum Beispiel bei Verdachtsfällen, wenn Angehörige eine Veränderung bei ihrem Kind wahrgenommen haben – dass sich etwa das Essverhalten verändert hat oder die psychische Verfassung. Dann können sie bei uns eine erste Einschätzung bekommen. Wir vermitteln dann in der Regel an die Kinder- und Jugendpraxen weiter, damit die eine Diagnose stellen.

Wenn Betroffene in einer Klinik waren, dann können sie bei uns auch eine Einzelberatung bekommen. Viele Psychotherapeutinnen sehen sich nicht ausreichend ausgebildet oder kompetent genug, um das Thema Essstörungen auch in der Psychotherapie zu bearbeiten. Die vermitteln vermehrt Betroffene von Essstörungen - zusätzlich zur Psychotherapie - an uns.