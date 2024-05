Berlinerin Mittwoch, 22.05.2024 | 19:27 Uhr

@3 weitere Unterrichtsstunden für Referendare: Wow, du spinnst doch, liebe Bildungsverwaltung. Die Belastung im Referendariat ist jetzt schon zu hoch.



Und @unterversorgte Schulen: Wozu gibt es das Beamtenrecht? Beamte sind da einzusetzen, wo sie gebraucht werden aka in der Grundbildung für alle Schüler*innen. Versetzt verbeamtete Lehrkräfte an die Grundschulen und schickt die Quereinsteiger/Sonstigen an die Gymnasien.



@Oberstufenkurse streichen für kleine Gruppen: Richtig so. Es ist ein Unding, dass da bisher in kleinsten Gruppen unterrichtet wird, während an Grundschulen die Klassen auf bis zu 28 Schüler*innen angewachsen sind und heute an etlichen Grundschulen weniger als die Hälfte der Unterrichtenden ein Lehramtsstudium absolviert haben.